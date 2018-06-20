Еще
11:58 20.06.2018
Пришлите свою новость!
11:55
«Победа» взыскала с пассажира 220 тысяч рублей за курение на борту
11:52
На Пятилеток летало «нечто»
11:46
Сборная Англии тренируется в Репино верхом на надувных единорогах
11:44
После дождичка в четверг: Колесов пообещал новые осадки к концу рабочей недели
11:38
Каждая вторая пачка сливочного масла из магазинов Петербурга оказалась фальсификатом
11:24
Нехватка канцелярии для депутата Щербаковой может стать причиной парламентского расследования деятельности главы Центрального района
11:18
После матча Россия - Египет со стадиона на Крестовском вывезли 33 грузовика мусора
11:06
Купол Дома Зингера поменял подсветку в честь победы сборной России
10:58
Три ДТП с мотоциклистами за утро: на Десантников мужчина разбился о столб насмерть
10:54
Прокуратура Петербурга через суд пытается закрыть сайт по продаже «веселящего газа»
10:45
Путин может выступить с вторым посланием Федеральному собранию за год
10:30
РФ ответит США ограничениями на товары стоимостью $93 млн
10:19
Троих сенегальцев поймали при попытке перейти российско-финскую границу
10:14
Кража, обсчет и падение из окна. Неприятности болельщиков в Петербурге продолжаются
09:52
Устроившим ДТП с тремя погибшими на Петергофском был офицер Минобороны
09:40
Тренер египетской сборной покинет пост после неудач на мундиале
09:07
Мосгорсуд не опубликует определение по делу Улюкаева из-за показаний Сечина
08:52
Недовольный Копитоша угрожал взорвать метро Петербурга
08:44
Слуцкий вслед за Уткиным прекращает комментировать ЧМ-2018
08:30
Российская школа через 2 года может отказаться от бумажных учебников
08:18
Немецкий «Шпигель» извинился за недооценку российской сборной
01:57
В Манеже покажут 400-летие Петербурга
01:45
Загулявшую болельщицу из канала Грибоедова доставал ОМОН
01:37
Театр post напомнит хиты эстрады 1980-х в новом спектакле
01:31
Лучшие фильмы Роберта Родригеса покажут на большом экране
01:14
Борис Вишневский предупредит о возвращении в миры братьев Стругацких
00:51
США вышли из Совета по правам человека ООН
00:43
МЧС: Петербург ждет ветреная среда
00:15
Дзюба о победе над Египтом: Гуляй, Россия! Наслаждайся!
00:09
Черчесов: Проблем у сборной России не было, нет и не будет
00:03
Милость, гнев и пустота: Эрмитаж показал буддийское искусство
19/06
Черчесов о победе над Египтом: Самый счастливый мой день еще впереди
19/06
Нас не остановить, как Дзюбу: после победы сборной России волна болельщиков накрыла Невский проспект
19/06
Главный тренер сборной Египта: Меня устроило то, как мы сыграли с Россией
19/06
Смертельное ДТП на КАД: из-за оторванного колеса бетоновоз зажевал «Матиз»
19/06
Россия обыграла Египет и впервые почти наверняка вышла в 1/8 чемпионата мира
19/06
Авария с маршруткой на Петергофском закончилась гибелью трех человек
19/06
Арена «Санкт-Петербург» установила новый рекорд посещаемости во время матча Россия — Египет
19/06
Салах отыграл один гол в матче с Россией на ЧМ-2018
19/06
Россия забила еще два Египту
19/06
Египтяне забили сами себе: Россия выходит вперед в матче против «фараонов»
19/06
На Камышовой сгорел пассажирский автобус
19/06
Первый тайм матча Россия — Египет завершился вничью
19/06
СМИ: Арестован бывший советник Чубайса, один из крупнейших российских инвесторов в Кремниевой долине
19/06
Смольный заглянет на дно речки Новой
19/06
Фан-зона полная, болельщиков больше не пускают
19/06
"Фараоны" vs "матрешки": день в Петербурге
19/06
Полиция Петербурга задержала анархистов за разрешенный митинг против пыток от 20 мая
19/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 19 июня
19/06
Состав сборной России на матч против Египта
19/06
Петербуржцам станет проще знакомиться с материалами для публичных слушаний
19/06
Петиция против пенсионной реформы набрала больше двух миллионов подписей
19/06
Салах сыграет против России с первых минут
19/06
СМИ: США выходят из Совета по правам человека ООН
19/06
СМИ: В Москве за шпионаж в пользу Румынии арестована член правления «Интер РАО»
19/06
«На Фонтанке стадион построили?»: дождь налил Петербургу пробок
19/06
Саудовская Аравия хочет сделать Катар островом
19/06
На стройке Лахта Центра демонтирован последний кран
19/06
«Девчонок жалко»: в Красном Селе «Лада» разбилась об автобус
19/06
Развязку к «Экспофоруму» не успеют построить к ПМЭФ-2019
19/06
Робби Уильямс объяснил средний палец на открытии ЧМ
19/06
«Водоканал» защитит стадион «Санкт-Петербург» от затопления во время матча Россия - Египет
19/06
СМИ: Суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» в Англии
19/06
Американские товары станут дороже: их обложат дополнительными пошлинами
19/06
ФАС объявила и объяснила стабилизацию цен на бензин
19/06
Петербургским анархистам продлили арест, фотографа Френкеля снова задержали
19/06
Осуждённый за теракт марокканец может выйти досрочно и остаться жить в Финляндии
19/06
Букмекеры ставят на сборную России в матче с Египтом
19/06
Лаборатория Александринского театра обыграет тургеневский «Дым»
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
20.06.2018 10:30

РФ ответит США ограничениями на товары стоимостью $93 млн

Стоимость ответных российских ограничений на товары из США на первом этапе составит около 93 миллионов долларов. 

Об этом 20 июня сообщает «Медуза» со ссылкой на министерство экономического развития РФ.

Максимальная сумма, в которую Россия оценивала ущерб от ограничений на экспорт стали и алюминия в США, равняется 537,6 миллиона долларов. «Это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры… Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин», — пояснили в Минэкономразвития.

В марте 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении экспортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). С 1 июня пошлины распространились на традиционных торговых партнеров США — Канаду, Мексику и страны ЕС.

19 июня Минэкономразвития РФ объявило о введении дополнительных импортных пошлин на ряд американских товаров в ответ на защитные меры США. По словам главы министерства Максима Орешкина, в перечень товаров, на которые введут пошлины, могут попасть «строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует». Окончательный список товаров будет сформирован и представлен в ближайшие несколько дней.

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12

All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»

В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Центр развития и поддержки предпринимательства
18.06.2018 10:00

Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"

В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51

«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов

Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Победа» взыскала с пассажира 220 тысяч рублей за курение на борту
РФ ответит США ограничениями на товары стоимостью $93 млн
СМИ: Арестован бывший советник Чубайса, один из крупнейших российских инвесторов в Кремниевой долине
Развязку к «Экспофоруму» не успеют построить к ПМЭФ-2019
СМИ: Суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» в Англии
Американские товары станут дороже: их обложат дополнительными пошлинами
Верховный суд установит случаи ответственности агрегатора такси перед пассажирами
Стремление заработать на ЧМ-2018 грозит бизнесменам крупными штрафами
Трамп дал старт новому витку торговой войны между США и Китаем
РБК: Правительство может поддержать нефтяников после настойчивых просьб Сечина
Нарушителям ритуала предложили сняться с учета
Редкий паром доплывет до Калининграда
Щедрость болельщиков поразила рестораторов
Интернет-торговля ищет пещеру Алибабы
«Никольские ряды»: отель, бутик и рок-н-ролл
Фанаты поднимут ценник на такси
Ресторанам вынесли меню
АЗС в ожидании апокалипсиса
Банковских клиентов опознают по усам
На белом катере к такой-то матери
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Сборная Англии тренируется в Репино верхом на надувных единорогах

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Нас не остановить, как Дзюбу: после победы сборной России волна болельщиков накрыла Невский проспект

"Фараоны" vs "матрешки": день в Петербурге

Новости компаний
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12
All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Центр развития и поддержки предпринимательства
18.06.2018 10:00
Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"
В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
pixabay.com
05.06.2018 18:20
«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России
31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2018 15:14
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
ПАО «Группа ЛСР»
04.06.2018 16:48
Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»
«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в доме №15 в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предложение в проекте увеличилось на 161 квартиру площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 82 тыс. рублей.
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
http://pixabay.com
01.06.2018 12:00
Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas
1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.