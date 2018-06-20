РФ ответит США ограничениями на товары стоимостью $93 млн

Стоимость ответных российских ограничений на товары из США на первом этапе составит около 93 миллионов долларов.

Об этом 20 июня сообщает «Медуза» со ссылкой на министерство экономического развития РФ.

Максимальная сумма, в которую Россия оценивала ущерб от ограничений на экспорт стали и алюминия в США, равняется 537,6 миллиона долларов. «Это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры… Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин», — пояснили в Минэкономразвития.

В марте 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении экспортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). С 1 июня пошлины распространились на традиционных торговых партнеров США — Канаду, Мексику и страны ЕС.

19 июня Минэкономразвития РФ объявило о введении дополнительных импортных пошлин на ряд американских товаров в ответ на защитные меры США. По словам главы министерства Максима Орешкина, в перечень товаров, на которые введут пошлины, могут попасть «строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует». Окончательный список товаров будет сформирован и представлен в ближайшие несколько дней.