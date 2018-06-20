Троих сенегальцев поймали при попытке перейти российско-финскую границу

Граждане африканской республики не смогли стать беженцами в Европе, несмотря на удачную попытку добраться до приграничной территории в Ленобласти.

Как стало известно "Фонтанке", троих африканцев, желавших попасть в Финляндию через Россию, задержали в Выборгском районе Ленинградской области 18 июня. Все потенциальные беженцы были гражданами Сенегала 37, 35 и 26 лет. Неизвестно, попали ли они в нашу страну по паспорту болельщика или нет.

Выборгский городской суд признал жителей западноафриканской республики виновными по статье 18.8, ч.3, КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания") и назначил им штраф в 5 тысяч рублей. Теперь сенегальцев ждет депортация.