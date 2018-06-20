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20.06.2018 10:19

Троих сенегальцев поймали при попытке перейти российско-финскую границу

Граждане африканской республики не смогли стать беженцами в Европе, несмотря на удачную попытку добраться до приграничной территории в Ленобласти.

Как стало известно "Фонтанке", троих африканцев, желавших попасть в Финляндию через Россию, задержали в Выборгском районе Ленинградской области 18 июня. Все потенциальные беженцы были гражданами Сенегала 37, 35 и 26 лет. Неизвестно, попали ли они в нашу страну по паспорту болельщика или нет.

Выборгский городской суд признал жителей западноафриканской республики виновными по статье 18.8, ч.3, КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания") и назначил им штраф в 5 тысяч рублей. Теперь сенегальцев ждет депортация.

Справка:

Немецкое издание Bild 19 июня написало, что на арабских и африканских сайтах обсуждается возможность попасть в Россию под видом болельщика, а затем выехать в одну из европейских стран для того, чтобы попросить там убежища. Кроме того, российские спецслужбы, как пишут журналисты, уже поставили в известность о «взрывном потенциале» своих иностранных коллег.


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