Кража, обсчет и падение из окна. Неприятности болельщиков в Петербурге продолжаются

В Петербурге двое болельщиков попали в неприятные ситуации, а жизнь третьего трагически оборвалась.

18 июня 35-летний гражданин Египта решил выпить и закусить в кафе PURPLE HAZE на Стремянной улице. После того, как с трапезой было покончено, иностранный гость получил счет и буквально потерял дар речи. В первом чеке красовалась сумма в 13 800 рублей, а во втором – 22 140. Египтянин не стал терпеть такую несправедливость и написал заявление в полицию, отметив, что заказывал только «закуску и выпивку».

В этот же день на деньги попал и марокканец, но уже иным способом. В ресторане «Мама Рома» на Загородном проспекте кто-то вытащил из его кармана белый кошелек с довольно внушительным содержимым. Из-за собственной невнимательности 31-летний гражданин королевства на севере Африки попрощался с 3000 евро и 850 долларами. Видеозапись ресторан предоставить не смог, поэтому найти воришек слугам правопорядка будет очень сложно.

Не обошлось и без трагедий. 19 июня, в день матча Россия – Египет 43-летний житель Московской области выпал с 7 этажа гостиницы «Москва». Его тело обнаружили на Невском проспекте. Спасти постояльца не удалось.

Напомним, вечером 19 июня, сразу после матча, сотрудникам Росгвардии пришлось спасать из канала Грибоедова выпившую болельщицу.