Устроившим ДТП с тремя погибшими на Петергофском был офицер Минобороны

В аварии с тремя погибшими и восемью пострадавшими, которая произошла накануне в Петродворцовом районе Петербурга, участвовал военнослужащий.

Как стало известно "Фонтанке", за рулем "Хонды", которая вылетела навстречу на Петергофском шоссе вечером 19 июня, находился 40-летний командир учебного батальона академии МТО Министерства обороны РФ Панков.

В результате выезда на встречку "Хонда" офицера столкнулась с маршрутным автобусом, что привело к смерти самого Панкова и его 10-летнего и 2-летнего сыновей. Восемь пассажиров маршрутки были госпитализированы с различными травмами. Очевидцы утверждали, что несколько человек вылетели через лобовое стекло ПАЗ. Самому старшему из пострадавших почти 60 лет, а самому младшему — 13.

Причиной аварии, предположительно, мог стать только что прошедший ливень.