Тренер египетской сборной покинет пост после неудач на мундиале

Наставник египетской футбольной сборной Эктор Купер покинет пост после того, как команда дважды проиграла на чемпионате мира – 2018.

Об этом 20 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на египетский новостной портал El Watan. По данным издания, аргентинец покинет команду после игры в Волгограде 25 июня, где египтяне встретятся с Саудовской Аравией. При этом сам Купер после матча сказал журналистам, что его устроила игра подопечных.

Напомним, в первом туре группового этапа «фараоны» уступили уругвайцам со счетом 0:1. А во второй игре мундиаля, 19 июня, они проиграли сборной России со счетом 3:1.

Ранее сообщалось о дисциплинарных взысканиях к футболистам сборной Саудовской Аравии, разгромленным Россией (5:0).