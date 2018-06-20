Мосгорсуд не опубликует определение по делу Улюкаева из-за показаний Сечина

Московский городской суд отказался публиковать апелляционное определение по делу бывшего министра Алексея Улюкаева. Свое решение суд принял из-за показаний главы «Роснефти» Игоря Сечина, данных в закрытом режиме.

«Определение апелляционной инстанции не будет опубликовано, поскольку часть заседания прошла в закрытом режиме», — цитирует сообщение пресс-службы утром 20 июня телеканал «Дождь».

12 апреля 2018 вторая инстанция оставила в силе приговор экс-чиновнику, отменив при этом запрет занимать госдолжности. Улюкаев назвал вынесенный ему приговор «торжеством презумпции виновности». На это заседание впервые приехал глава нефтяной корпорации Сечин и дал свои показания. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения допросить топ-менеджера в закрытом режиме.

Суд первой инстанции в декабре 2017 года приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 130 миллионов рублей по делу о получении взятки от Сечина.