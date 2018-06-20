Недовольный Копитоша угрожал взорвать метро Петербурга

Метрополитен Петербурга продолжает сталкиваться с угрозами минирования станций. В дни, когда в Северной столице наплыв футбольных болельщиков, сотрудникам полиции и подземки приходится тотально проверять вестибюли, не закрывая при этом двери для пассажиров.

Как стало известно "Фонтанке", злоумышленник, о котором известен только его ник в популярном почтовом сервисе – kopitossha2016, – три дня (15,17 и 18 июня) отправлял через сайт петербургского метрополитена сообщения с жалобами на работу подземки и угрозами ее взорвать.

Правоохранительные органы отреагировали на письма Копитоши, проверив 69 станций. Никаких опасных устройств обнаружено не было. Эвакуацию не проводили. Поисками злоумышленниками теперь займется полиция.