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20.06.2018 08:52

Недовольный Копитоша угрожал взорвать метро Петербурга

Метрополитен Петербурга продолжает сталкиваться с угрозами минирования станций. В дни, когда в Северной столице наплыв футбольных болельщиков, сотрудникам полиции и подземки приходится тотально проверять вестибюли, не закрывая при этом двери для пассажиров. 

Как стало известно "Фонтанке", злоумышленник, о котором известен только его ник в популярном почтовом сервисе – kopitossha2016, – три дня (15,17 и 18 июня) отправлял через сайт петербургского метрополитена сообщения с жалобами на работу подземки и угрозами ее взорвать. 

Правоохранительные органы отреагировали на письма Копитоши,  проверив 69 станций. Никаких опасных устройств обнаружено не было. Эвакуацию не проводили. Поисками злоумышленниками теперь займется полиция.

 


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