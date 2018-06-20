Слуцкий вслед за Уткиным прекращает комментировать ЧМ-2018

Вслед за спортивным журналистом Василием Уткиным от комментирования игр Чемпионата мира по футболу-2018 на Первом канале отстранен бывший тренер российской сборной Леонид Слуцкий.

Об этом он сам сообщил 19 июня, когда закончился матч между Россией и Египтом.

«К сожалению для себя, я заканчиваю свою работу на Первом канале, потому что мне необходимо приступить к другой деятельности», — сказал Слуцкий.

В марте текущего года специалист возглавил голландский футбольный клуб «Витесс». 21 июня он улетит на предсезонные сборы с клубом.

Леонид Слуцкий успел прокомментировать четыре игры на Первом канале, включая памятный поединок сборной РФ с Саудовской Аравией, где российская команда забила сопернику пять голов. Во время игры Германии и Мексики Слуцкий в эфире заговорил про оппозиционера Алексея Навального. Прокомментировавший это в соцсетях Василий Уткин также отстранен от комментаторства на Первом.