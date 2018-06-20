Российская школа через 2 года может отказаться от бумажных учебников

Уже через два года в российской школе может не остаться традиционных бумажных учебников. Их заменят электронные.

Об этом 20 июня сообщает РБК. Издание ознакомилось с рабочей версией нового приоритетного проекта «Цифровая школа». Концепция предполагает отказ к 2020 году от бумажных учебников по 11 школьным предметам. Вместо этого всем детям предоставят «сертифицированные устройства персонального доступа». О каких конкретно предметах идет речь, не уточняется, но, судя по всему, это почти все школьные предметы.

Также у школьников, которые ушли на больничный, появится возможность дистанционного участия в уроке.

А к 2025 году, полагают авторы «Цифровой школы», медкабинеты образовательных учреждений объединят единой электронной базой с поликлиниками.

На проект из казны предполагается выделить 507,3 млрд рублей.

В Минпросвещения пока не комментируют проект, заявляя, что он пока не готов.