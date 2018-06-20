Немецкий «Шпигель» извинился за недооценку российской сборной

Немецкое издание Spiegel Online извинилось за то, что ранее низко оценивало шансы сборной России на выход из группы во время ЧМ-2018.

«Извините, Россия — мы были неправы», — так озаглавлен материал сайте Spiegel Online 20 июня. Авторы статьи признают, что ошиблись с прогнозом, в котором заявили, что российская команда вряд ли сможет выйти в плей-офф.

«Мы должны это исправить — мы недооценили хозяина чемпионата мира», — отметили в Spiegel Online.

19 июня российские футболисты обыграли сборную Египта со счетом 3:1 и тем самым гарантировали себе выход в 1/8 ЧМ-2018. В последней игре группового этапа, которая пройдет в Самаре 25 июня, сборная встретится с Уругваем.