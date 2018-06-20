Загулявшую болельщицу из канала Грибоедова доставал ОМОН

На помощь петербуржцам, вытаскивавшим из канала в центре Петербурга плавающего фаната, подоспели сотрудники Росгвардии. По информации «Фонтанки», в канал упала девушка.

Видео спасательной операции вечером, после победы сборной России над командой из Египта на петербургском стадионе 19 июня, в соцсетях выложили очевидцы. Плавающую болельщицу сначала своими силами из канала Грибоедова вытащить пытались горожане, предложив в качестве веревки сумку. Опасно повисшего на парапете мужчину подменили подоспевшие к набережной неподалеку от Спаса-на-Крови сотрудники ОМОН. Девушка особо в руки спасателей не стремилась, спокойно плавая на спине, однако на предложение вылезти с помощью металлической конструкции согласилась.

Как уже писала «Фонтанка», центр города после победы российской команды, которая счетом 3:1 почти наверняка оформила себе выход в 1/8 чемпионата мира по футболу, зашёлся в ликующем гуле.