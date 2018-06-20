США вышли из Совета по правам человека ООН

Соединенные Штаты Америки покидают Совет по правам человека ООН. Как пишет The Washington Post, об этом 19 июня заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

«Я хочу четко заявить, что этот шаг не является отступлением от наших обязательств в области прав человека. Напротив. Мы делаем этот шаг, потому что наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека», – сказала она.

По мнению экспертов, выход США из Совета был ожидаемым. Американцы и ранее неоднократно критиковали деятельность организации.