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20.06.2018 00:43

МЧС: Петербург ждет ветреная среда

Шквалистый ветер задержится в городе и 20 июня. Синоптики в дневном прогнозе на среду говорят о шторме скоростью до 18 м/с. 

Вечер вторника 19 июня в Северной столице сопровождается сильным ветром, который уже нагнал в город ливень, устроивший небольшой потоп в фан-зоне на Конюшенной площади. Продолжают страдать от непогоды городские сети. Так, возле станции метро «Спортивная» на провода упало дерево, перегородив проход пешеходам, сообщают читатели «Фонтанки».

МЧС: Петербург ждет ветреная среда

В диспетчерской службе «Ленсвета» отметили, что поврежденный провод был старым и питал только один светофор. Садово-парковое хозяйство заканчивает распиливать дерево, ответственные службы восстановили питание светофора. Другие горожане видели только красивый закат и радугу в небе. 

МЧС: Петербург ждет ветреная среда

На 20 июня прогноз остаётся опасным, ветер станет ещё сильней. Если во вторник МЧС предупреждал о ветре скоростью 16 м/с, то в среду он может усилиться уже до 18 м/с.


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