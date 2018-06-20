МЧС: Петербург ждет ветреная среда

Шквалистый ветер задержится в городе и 20 июня. Синоптики в дневном прогнозе на среду говорят о шторме скоростью до 18 м/с.

Вечер вторника 19 июня в Северной столице сопровождается сильным ветром, который уже нагнал в город ливень, устроивший небольшой потоп в фан-зоне на Конюшенной площади. Продолжают страдать от непогоды городские сети. Так, возле станции метро «Спортивная» на провода упало дерево, перегородив проход пешеходам, сообщают читатели «Фонтанки».

В диспетчерской службе «Ленсвета» отметили, что поврежденный провод был старым и питал только один светофор. Садово-парковое хозяйство заканчивает распиливать дерево, ответственные службы восстановили питание светофора. Другие горожане видели только красивый закат и радугу в небе.

На 20 июня прогноз остаётся опасным, ветер станет ещё сильней. Если во вторник МЧС предупреждал о ветре скоростью 16 м/с, то в среду он может усилиться уже до 18 м/с.