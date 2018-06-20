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Чемпионат мира по футболу 2018
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20.06.2018 00:15

Дзюба о победе над Египтом: Гуляй, Россия! Наслаждайся!

Нападающий сборной России Артем Дзюба, забивший третий гол в победном матче с Египтом на чемпионате мира (3:1), эмоционально прокомментировал успех. Матч прошел 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург».

«Честно говоря, уже плохо помню гол. Была великолепная передача Кутепова и получилось забить. Самое главное — победили. Вся страна, думаю, счастлива. Гуляй, Россия! Наслаждайся! Всем спасибо за поддержку. Сыграли супер. Все футболисты сегодня бились на каждом участке поля. Мы не отдали Египту ни сантиметра, сдержали Салаха и победили заслуженно. Мы красавцы! Не до конца сдержали? Ну, пенальти — это нормально для футболиста такого класса. Один — это не два и не три. Мы победили. Всем спасибо», — заявил Дзюба в прямом эфире телеканала «Россия 1».

Ксения Потеева

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Для него это второй гол на турнире. Дзюба также отличился в первом матче против Саудовской Аравии (5:0). Напомним, что, выиграв две встречи подряд, россияне практически обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.


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