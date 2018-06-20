Черчесов: Проблем у сборной России не было, нет и не будет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Египтом 19 июня в Петербурге ответил на вопрос о проблемах с составом. Незадолго до старта чемпионата мира российская команда потеряла нескольких основных игроков (из-за отсутствия центральных защитников пришлось даже возобновить карьеру в сборной 38-летнему Сергею Игнашевичу), а в первом матче на мундиале выбыл из-за травмы полузащитник Алан Дзагоев.

«В нашем лексиконе нет слова "проблемы". Мы давно выбрали свою линию и прекрасно знаем, в какую сторону двигаемся. С командами, против которых мы играли в последнее время, надо быть хорошо готовыми. Мы проанализировали Кубок конфедераций, учли те вещи, которые не позволили нам выступить успешнее. Мы рады, что у нас есть две победы и что мы доставляем радость нашим болельщикам. А проблем у нас не было, нет и не будет», – заявил Черчесов на послематчевой пресс-конференции в Петербурге.

Ранее Черчесов сказал, что самый счастливый день у него еще впереди.