Грозит ли России «пенсионное восстание»

Алексей Навальный, профсоюзы, левые и либеральные партии собирают протестующих против пенсионной реформы. «Фонтанка» вгляделась в перспективу народных волнений.

Cоциологи уверены, что протесты, которые ждут в ближайшие дни регионы России, не будут масштабными, но тем не менее повлияют на судьбу законопроекта о пенсионном возрасте. Основной причиной российской апатии называют тотальное недоверие государству, вошедшее в привычку. Впрочем, это еще не означает, что сюрпризов ждать не нужно.

В минувшие выходные в столице прошел двухдневный семинар вице-губернаторов, ответственных за внутреннюю политику в субъектах России. СМИ предполагали, что на нем должны будут обсуждаться протесты, которые могут возникнуть из-за проведения жесткой пенсионной реформы, однако, как рассказал «Фонтанке» петербургский заместитель губернатора Константин Серов, основными темами стали подведение выборных итогов и подготовка к новым избирательным кампаниям. По данным газеты «Ведомости», настроение россиян все же волнует чиновников администрации президента, и те вроде даже готовы изменить подход к реформе, если жители будут сильно сопротивляться. В ответ на публикации СМИ, вторя переживаниям «источников», оппозиционные политики наперебой заявляют о намерении провести акции протеста.

Так, Алексей Навальный 19 июня в своем инстаграме анонсировал протестные собрания в 20 городах России. Митинги его штабисты намерены организовать в Белгороде, Бийске, Ижевске, Краснодаре, Красноярске, Комсомольске-на-Амуре, Липецке, Мурманске, Новокузнецке, Новосибирске, Оренбурге, Пскове, Ставрополе, Твери, Томске, Хабаровске и Ярославле. В этих городах, как не сложно догадаться, не проходят матчи чемпионата мира по футболу и не действуют временные ограничения.

Впрочем, первая волна локальных акций прошла еще в минувшие выходные. Например, на митинг в Новосибирске вышло всего 300 человек. Акцию организовывали Партия пенсионеров и «Пенсионеры за достойную жизнь».

Столь малочисленный для города-миллионника сход, впрочем, не означает, что пенсионная реформа не трогает население, считает профессор Европейского университета Григорий Голосов: «Такой на скорую руку проведенный митинг больше похож на желание побыстрее отстреляться и провести акцию для галочки, что в общем-то неудивительно, ведь в Новосибирске городом управляют коммунисты».

По словам социолога, дальнейший протест будет зависеть от того, насколько серьезно к нему смогут подготовиться политики и мобилизовать граждан. Каждому, кто впишется в волну протеста, придется объяснять своей аудитории, почему пенсионная реформа – это важный повод выступить против.

«А людей, в принципе, мало что беспокоит. Их начинает что-то волновать только тогда, когда у них прямо сейчас отнимают деньги – так было с монетизацией льгот», – считает Голосов.

Главные пострадавшие от пенсионной реформы – люди предпенсионного возраста, от 50 лет и старше. «Это не очень благодарная аудитория для Навального и для коммунистов. В основном это деполитизированные люди, не имеющие ясных политических взглядов. Возможно, сыграло роль то, что в начале 90-х им пришлось полагаться только на себя, поэтому эти люди не склонны доверять политикам», – добавляет социолог.

Наиболее протестно активная часть населения – молодежь – не понимает смысла выступать против пенсионной реформы. «Молодые живут сегодняшним днем, им все равно», – объясняет директор Центра независимых социологических исследований Виктор Воронков.

«Мы проводили исследование и спрашивали, как и кем молодые люди видят себя в 2025 году. Очень много тех, кто не готов был об этом говорить. А ведь это довольно близкое время. Отказ понятен – практика показывает, что что бы ты ни планировал, все равно не сбудется. Никто не знает, какой будет страна через несколько лет, а тем более десятилетия», – добавляет сотрудник Института социологии РАН Мария Мацкевич. Впрочем, социолог «обнадеживает»: согласно актуальным опросам тема поднятия пенсионного возраста болезненная для всех. «Другое дело, что в разные периоды по разным темам выходить на улицы готовы от 3 до 10 процентов населения», – рассуждает она. И тут же добавляет: в 2012 году, когда в Москве произошли беспорядки на Болотной площади, за неделю до них опросы не показывали увеличения протестной активности.

Общей пассивностью, а также скромным количеством времени и сил, которые нужно потратить для выражения мнения online, объясняют специалисты стремительный рост числа подписей на портале change.org под обращением к правительству и депутатам не поднимать пенсионный возраст. За несколько дней автографы под ним поставили 2 млн человек. Авторы петиции из числа профсоюзов, впрочем, грозят и реальными уличными протестами и готовы объединяться с разными политическими силами. Тем не менее пока все на стадии обсуждения.

В Петербурге о намерении провести акцию заявили накануне депутаты ЗакСа от «Партии Роста» Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко. Они подали уведомление на 29 июня в единственно разрешенное место для митингов во время чемпионата мира по футболу – Удельный парк, где, кстати, на базе «Зенита» тренируется сборная Саудовской Аравии. Власти уже согласовали им акцию. Впрочем, сама Дмитриева в разговоре с «Фонтанкой» несколько дней назад сомневалась, что против пенсионных реформ выйдет протестовать большое число людей: «Поколение «пенсионных страдальцев» начинало свою трудовую биографию в ларьках, небольших фирмах, в условиях вынужденной нелегальной занятости. Поэтому у них возможности социальной мобилизации гораздо хуже, чем у старшего поколения, которое выходило на улицы, протестуя против монетизации льгот в 2005 году».

Еще одну заявку на организацию оппозиционной встречи подала в администрацию Центрального района на 27 июня лидер городской КПРФ Ольга Ходунова: «Мы хотим организовать встречу с избирателями в Овсянниковском саду, там вроде мероприятия чемпионата не проходят, надеюсь, нам согласуют». По словам депутата, подать заявку ей пришлось по просьбе жителей, которые в последние дни буквально атаковали офис партии на 2-й Советской улице. «Приходят беспартийные, представители рабочих коллективов, говорят, что готовы вывести рабочих. В основном это – 40-летние люди, их очень беспокоит возможность повышения пенсионного возраста. Много приходит и пенсионеров, они возмущены, потому что беспокоятся за своих детей и внуков», – объяснила Ходунова.

Соберутся или нет в итоге в Петербурге или других городах тысячи и десятки тысяч недовольных – вне зависимости от этого специалисты видят единственный вариант развития ситуации. В один голос социологи и политологи прогнозируют, что реформу все равно проведут, но смягчат: «Это будет выгодно всем – каждая из сторон получит политические дивиденды», – говорит Мацкевич. «Злое правительство подготовило ужасный план, а потом народные избранники его поправят», – предрекает Голосов. «Это неминуемо, – рассуждает Воронков. – Иначе казне просто неоткуда будет брать деньги на выплаты пенсий. Пенсионеров уже сейчас очень много, так или иначе реформа нужна, но, конечно, в мягком варианте».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»