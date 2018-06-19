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19.06.2018 23:58

Черчесов о победе над Египтом: Самый счастливый мой день еще впереди

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу над Египтом 19 июня в Петербурге. Россияне выиграли со счетом 3:1 и практически обеспечили себе исторический выход в 1/8 финала.

«Египтянам надо было выигрывать, а мы хотели победить. Это психологически разные вещи. Знаем, что Египет со словом «надо» не всегда справляется, так как играет вторым номером. Понятно, что вопрос Салаха тоже надо было решать. Сегодня утром Жиркову дали добро на участие в матче, так как несколько дней его нога была не в порядке. По большому счету то, что мы задумали, нам удалось. Самый ли счастливый день сегодня в моей жизни? Самый счастливый, надеюсь, еще предстоит», – заявил Черчесов на послематчевой пресс-конференции. 

Напомним, что на счету сборной России после двух матчей группового этапа шесть очков. Без плей-офф Россия может остаться только в случае двух побед подряд Саудовской Аравии и большей разницы забитых и пропущенных мячей по сравнению с Россией. С учетом того, что россияне их обыграли в первой игре со счетом 5:0, шансы на отрицательный результат минимальны.


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