Нас не остановить, как Дзюбу: После победы сборной России волна болельщиков накрыла Невский проспект

Тысячи болельщиков празднуют победу России во второй игре чемпионата мира по футболу вечером 19 июня в Петербурге. Сразу после окончания матча Невский проспект накрыло громогласное шествие.

Фанаты оккупировали главную городскую магистраль. Они скандируют «Россия!», крики гудками поддерживают автомобили. «Нас не остановить как Дзюбу», – кричат болельщики, напоминая о том, что этот игрок провел сегодня далеко не худший матч в карьере. Как заметил корреспондент «Фонтанки», толпа на Невском разношерстная и многонациональная — фанаты сборных других стран сегодня тоже решили поддержать Россию.

Отметим, на движение радость футбольной победы не повлияла — на проезжую часть фанаты не выходят.

Напомним, сборная России сегодня победила египтян со счетом 3:1 и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала домашнего чемпионата мира.