Главный тренер сборной Египта: меня устроило то, как мы сыграли с Россией

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер подвел итоги матча со сборной России, который прошел 19 июня на арене «Санкт-Петербург». Египтяне проиграли со счетом 1:3, первый гол они забили в собственные ворота.

«Думаю, у нас было от 10 до 15 негативных минут во втором тайме. Иногда такое случается. Не думаю, что нам не хватило концентрации, просто мы допустили ошибки и неважно играли в защите. Думаю, мы провели очень хороший первый тайм. Но мы проиграли из-за 10-15 плохих минут. В принципе, меня устраивало то, как мы сыграли. Игроки показали себя с лучшей стороны. Но иногда нужно использовать голевые возможности», – заявил Купер.

Напомним, что за сборную Египта играл один из лучших нападающих мира Мохаммед Салах. Победа России почти обеспечила ей исторический выход в плей-офф чемпионата мира. Математические шансы вылететь еще остаются, но для этого Саудовская Аравия, которую россияне обыграли со счетом 5:0, должна крупно обыграть Уругвай и Египет, а Россия уступить Уругваю, и чтобы итоговая разница забитых и пропущенных мячей была в пользу Египта.