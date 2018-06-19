Смертельное ДТП на КАД: из-за оторванного колеса бетоновоз зажевал «Матиз»

Вечер 19 июня оказался богат на серьёзные аварии. Через пару часов после страшного ДТП на Петергофском шоссе, где погибли дети, смертельная авария случилась на КАД в районе вантового моста. И она не единственная на кольце.

Как стало известно «Фонтанке», около 21:40 19 июня на 58-м километре внутреннего кольца, по предварительным данным, «ДАФ» с полуприцепом столкнулся с попутными «Матизом» и «Тойотой». В «Матизе» скончался мужчина, по нашей информации, пассажир.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что «ДАФ» это цементовоз, а человек умер не сразу. «Был жив, когда МЧС приехали. В «Камри» и «Матизе» ехали братья, у «Камри» оторвало колесо, «Матиз» оттормаживался, бетоновоз догнал, – рассказывает Сергей. И чуть позже добавляет, – в «Матизе» водитель лежит поломанный, мы уезжали (МЧС выгнали), пульс был».

«Судя по следам на асфальте, он его долго тащил», – отмечает Денис.

Ещё одна авария была перед вантовым мостом, добавляет Антон – «две машины в минуса».

ДТП на дамбе, как предполагают автомобилисты, мог спровоцировать сильный боковой ветер. «На дамбе, внешнее кольцо от Горской, ДТП на две полосы, пробки нет, – сообщает Александра. – «Газель», 33 регион, въехала в серую машину (от неё остался только перед) и «Дастеру» подбили заднее правое колесо, может, еще чего, стоят 4 машины. Аккуратнее, сильный ветер и дождь».