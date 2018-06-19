Россия двумя ногами в плей-офф

С наследниками Тутанхомона и аншлагом на трибунах сборная России впервые в своей истории фактически оформила выход в плэй-офф чемпионатов мира. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как это случилось в Петербурге.

Движение в городе началось еще днем. Первый матч вторника – Япония-Колумбия – собрал болельщиков Египта и России у фан-зоны на Конюшенной площади в 15:00. Ливень с ураганом, о котором МЧС предупреждало в утренней смс-рассылке, в 16:00 выгнал футбольную общественность в сторону стадиона «Санкт-Петербург Арена».

На подходах к стадиону началось соревнование по колориту: египтяне предсказуемо нацепили головные уборы фараонов, петербуржцы и гости самого северного города-миллионера из России отвечали и костюмами Ивана Грозного, и головными уборами гусар с начищенными киверами. В бесплатном автобусе на Южной дороге ехал болельщик сборной России в циклопических размеров шапке Чебурашки.

Перед матчем болельщики обеих сборных массово стояли в очереди, чтобы попробовать алкогольное пиво, которое, наконец, появилось на российских стадионах.

Коллеги из Египта рассказывали о скандале в стране Асуанской плотины. Оказывается, чартеры, прилетевшие в понедельник в Петербург, привезли не только болельщиков, но и звезд египетской эстрады, представители которой сразу же поехали в гостиницу к команде и начали отвлекать футболистов команды Эктора Купера. Главный тренер сборной Египта, по слухам, долго бегал по лобби и разгонял египетских Аллу Борисовну и Григория Лепса.

В стартовом составе обнаружились предсказуемые перемены. Денис Черышев, автор двух мячей в ворота сборной Саудовской Аравии, появился на поле с первых минут: Алан Дзагоев, травмировавшийся в дебюте первой встречи, судя по всему, пропустит матчи группового этапа. Артем Дзюба, забивший гол саудам вторым касанием, заменил в старте Федора Смолова.

Сборная России начала резво: первый угловой – на 6-ой минуте, этот же угловой закончился ударом в створ. Команда Черчесова включила прессинг и сразу же заработала второй угловой. Стюарды тем временем запрещали журналистам снимать видео: решение понятное, но в 2018 году отдающее немножко нафталином.

На 16-й минуте неожиданно опасно пробил 21 номер сборной Египта Трезеге, на 18-й минуте инициативу на себя взял снова Черышев. К слову, дождь прекратился в районе 19:00, открытая крыша никого не смущала, а в социальных сетях начали шутить про климатическое оружие и разгон облаков.

В дебюте второго тайма после парада ошибок был забит второй автогол чемпионата мира на «Санкт-Петербург Арене». После отскока мяча в сторону Дзюбы, Ахмед Фатхи, капитан своей сборной, футболист египетской команды «Аль Ахли», в борьбе аккуратно закрутил мяч под штангу собственных ворот. Любопытно: во вторник этот автогол стал вторым, чуть ранее отличились поляки. Трибуны ответили скандированием.

Затем последовала эффектная двоечка. Сначала Марио Фернандес покатил мяч Черышеву: 2:0. Сын большого нападающего московского «Динамо» Дмитрия Черышева, который когда-то работал главным тренером молодежной команды «Зенит», забил свой третий гол на турнире и догнал Криштиано Роналду. У последнего, правда, матч в запасе.

Буквально через 3 минуты Артем Дзюба после передачи Ильи Кутепова оформил свой второй гол на чемпионатах мира. Дзюба, празднуя, повторил жест Станислава Черчесова, и отдал честь главному тренеру главной сборной страны.

Сотрудники стадиона «Санкт-Петербург Арена» своевременно выдали титр на табло: 64468 болельщиков на трибунах, это наш новый петербургский рекорд.

На 72-й минуте неожиданно проснулась сборная Египта. Мохаммед Салах, о котором столько говорили, о котором писала «Фонтанка», поймал Романа Зобнина на ошибке и упал. Показалось, что главный арбитр матча Энрике Касарес из Парагвая назначает штрафной удар. Хотя десятка Египта падал уже в штрафной площади. Но после общения с коллегами парагваец решение изменил и назначил 11-метровый. Салах уверенно его реализовал.

Черышева на поле сменил еще один футболист «Зенита» Далер Кузяев. Затем овацией проводили Дзюбу: вместо него на поле появился Федор Смолов. Остаток матча прошел в вялотекущей позиционной борьбе.

После финального свистка стадион зашелся в победной «Калинке-малинке», болельщики заплакали на трибунах и в слезах похлопали всей сборной и лучшему футболисту матча – опять же Черышеву.

PS: Надо добавить, что существует фантастический вариант, в случае которого сборная России еще может оказаться за бортом плеф-офф Чемпионата мира. Для этого Уругвай должен проиграть Саудовской Аравии, мы проиграть в последнем туре Уругваю, а сауды выиграть у Египта. У всех трех сборных тогда будет по 6 очков, а дальше предстоит подсчет разницы забитых и пропущенных голов, которая пока у России много лучше. Но вероятность такого развития событий стремиться даже не к десятым, а к тысячным долям процента.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"