Россия обыграла Египет и впервые почти наверняка вышла в 1/8 чемпионата мира

Победой сборной России завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта в Петербурге 19 июня. Итоговый счет 3:1 в пользу россиян.

Первый гол египтяне забили сами себе: на 47-й минуте таким образом отличился защитник Фатхи. На 59-й минуте гол забил Черышев, на 62-й – Дзюба. Один гол с пенальти отыграл нападающий сборной Египта Салах.

Благодаря этой победе Россия набрала 6 очков после двух матчей и почти наверняка досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира впервые в своей истории. Однако на групповом этапе россиянам осталось провести еще один матч – против Уругвая 25 июня.

В данный момент в группе «А» лидирует сборная России с 6 очками. На втором месте Уругвай с тремя (одна игра в запасе), у Саудовской Аравии (игра в запасе) и Египта – по нолям.