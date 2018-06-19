Россия обыграла Египет и впервые почти наверняка вышла в 1/8 чемпионата мира
Победой сборной России завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта в Петербурге 19 июня. Итоговый счет 3:1 в пользу россиян.
Первый гол египтяне забили сами себе: на 47-й минуте таким образом отличился защитник Фатхи. На 59-й минуте гол забил Черышев, на 62-й – Дзюба. Один гол с пенальти отыграл нападающий сборной Египта Салах.
Благодаря этой победе Россия набрала 6 очков после двух матчей и почти наверняка досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира впервые в своей истории. Однако на групповом этапе россиянам осталось провести еще один матч – против Уругвая 25 июня.
В данный момент в группе «А» лидирует сборная России с 6 очками. На втором месте Уругвай с тремя (одна игра в запасе), у Саудовской Аравии (игра в запасе) и Египта – по нолям.
Справка:
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На групповом этапе российская сборная уже сыграла с Саудовской Аравией (5:0), впереди матчи с Египтом и Уругваем. Санкт-Петербург принимает 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.