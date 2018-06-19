Авария с маршруткой на Петергофском закончилась гибелью трех человек

Вылетевшая на встречную полосу «Хонда» после лобового столкновения с маршруткой превратилась в груду металлолома. Погибли трое, пятеро пострадали.

Как стало известно «Фонтанке», авария произошла около восьми часов вечера 19 июня на Петергофском шоссе. «Хонда» влетела в маршрутку ПАЗ и легковую «Ауди». Погиб водитель-виновник ДТП и двое детей. По предварительной информации, мальчикам было 3 и 10 лет. В маршрутке пострадали пятеро, пассажиров госпитализировали в состоянии разной степени тяжести. Очевидцы утверждают, что несколько человек вылетели через лобовое стекло ПАЗ. Причиной аварии петербуржцы называют только что прошедший ливень и колейность на шоссе.