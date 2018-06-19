Арена «Санкт-Петербург» установила новый рекорд посещаемости во время матча Россия — Египет

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу Россия – Египет 19 июня был установлен новый рекорд посещаемости арены «Санкт-Петербург». Согласно официальным данным FIFA, игру посетили 64468 человек. Отметим, общая вместимость арены — 68 тыс. человек.

Предыдущее достижение было установлено в прошлом матче ЧМ-2018 на этом стадионе Марокко – Иран, на который пришли 62548 болельщиков. Напомним, в Петербурге пройдут еще пять матчей мундиаля, так что рекорд наверняка будет побит.