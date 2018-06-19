Салах отыграл один гол в матче с Россией на ЧМ-2018

Сборная Египта отыграла один гол в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против России. С пенальти на 73-й минуте забил нападающий Мохаммед Салах. Счет стал 3:1 в пользу России.

Напомним, что первый гол в игре забили тоже египтяне, но в свои ворота. Затем отличились Черышев и Дзюба.