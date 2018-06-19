Россия забила еще два Египту

Сборная России еще дважды отличилась в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта. На 59-й минуте забил Денис Черышев, на 62-й – Артем Дзюба.

Ранее защитник египтян Фатхи забил в свои ворота. Таким образом, счет стал 3:0 в пользу России. Победа в этом матче с высокой долей вероятности выводит россиян в плей-офф.