Россия забила еще два Египту
Сборная России еще дважды отличилась в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта. На 59-й минуте забил Денис Черышев, на 62-й – Артем Дзюба.
Ранее защитник египтян Фатхи забил в свои ворота. Таким образом, счет стал 3:0 в пользу России. Победа в этом матче с высокой долей вероятности выводит россиян в плей-офф.
Справка:
Напомним, игра проходит на стадионе «Санкт-Петербург», это второй матч российской сборной на турнире. В первом россияне выиграли у Саудовской Аравии 5-0.