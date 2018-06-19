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19.06.2018 22:05

На Камышовой сгорел пассажирский автобус

Приближаясь к конечной остановке на Камышовой улице в Петербурге, загорелся пассажирский автобус. Огонь превратил его в груду металлолома. 

О пожаре в Приморском районе вечером 19 июня сообщают читатели «Фонтанки». Горел автобус маршрута №166 напротив 38-го дома по Камышовой улице. По словам очевидцев, сильный ветер моментально разнёс пламя на весь салон. Учитывая, что он почти доехал до конечной остановки, в салоне почти не было пассажиров.

На Камышовой сгорел пассажирский автобус

«Ехал на нём. Отъезжая от остановки, резко встал. Потом кто-то из проезжавших водителей остановился и крикнул, что горит. Народу было мало, все успели выйти», – рассказывает очевидец. Получить комментарий от перевозчика, компании «Третий Парк», «Фонтанке» не удалось. 166-й маршрут курсирует от метро «Старая Деревня» до 52-го дома по Камышовой улице.

 

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