СМИ: Арестован бывший советник Чубайса, один из крупнейших российских инвесторов в Кремниевой долине

Управляющий фонда Bright Capital (управляет активами на 225 млн долларов), бывший советник Анатолия Чубайса Михаил Чучкевич арестован по подозрению в хищении 1,3 млрд рублей. Об этом 19 июня пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, помимо Чучкевича, задержан экс-директор департамента инвестиций и бывший член правления АО «Российская венчурная компания» (РВК) Ян Рязанцев. В Следственном комитете считают, что Чучкевич и Рязанцев вместе похитили 1,3 млрд рублей. Они якобы собирались инвестировать средства в создание солнечных батарей в США, однако так этого и не сделали, а вот деньги забрали.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) возбудило 2-е управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве. Следователи считают — Рязанцев знал, что РВК собирается выделять средства на развитие компании Alion Energy Inc. в США (специализируется на разработках в области робототехники и строительства солнечных электростанций). Он вступил в сговор с Чучкевичем — членом совета директоров Alion Energy. С 2012 по 2016 годы на счета этой компании в США ушли 22,7 млн долларов. По версии следствия, эти денежные переводы не были согласованы с советом директоров РВК, а сама Alion находилась в предбанкротном состоянии. С ее счетов деньги ушли в другие компании, после чего их якобы обналичили и присвоили. Ущерб для РВК составил около 1,3 млрд рублей.

Оба обвиняемых отрицают свою вину, адвокаты собираются обжаловать аресты и Чучкевича, и Рязанцева.

Издание The Bell пишет, что Михаил Чучкевич был одним из самых известных российских инвесторов в Кремниевой долине. До 2010 года он работал советником Анатолия Чубайса в «Роснано». В том же году он организовал приезд в Россию Арнольда Шварценеггера, который встречался с Дмитрием Медведевым и привез с собой руководителей 23 венчурных компаний из США.