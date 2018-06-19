Смольный заглянет на дно речки Новая

Нарушение экологического баланса произошло в реке Новая Кировского района Петербурга. Об этом "Фонтанке" рассказали в комитете по природопользованию Смольного 19 июня.

Нечто непотопляемое, замеченное ранее горожанами на поверхности воды, оказалось скоплением сине-зелёных водорослей и отмершей растительности.

«По предварительным данным, высшая водная растительность была угнетена, в связи с чем происходит активное размножение сине-зеленых водорослей», – отметили в комитете.

Загрязнённость донных отложений в реке Новая оценят специалисты института озероведения РАН, с которым комитет планирует заключить контракт. По результатам исследования будет выработана стратегия по очистке водоёма.

Ранее в речке Новая нашли химикаты, которые попадают в водоём из аэропорта Пулково через одноименный канал.