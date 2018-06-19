Фан-зона полная, болельщиков больше не пускают

Вход на территорию фестиваля болельщиков на Конюшенной площади закрыт из-за наплыва фанатов.

Объявления об этом транслируются на станциях городского метро за полчаса до старта игры между сборными Египта и России вечером 19 июня. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», в фан-зону больше не попасть, вход закрыт из-за максимальной нагрузки.

Напомним, томиться в очередях болельщикам у входа на территорию фестиваля пришлось и в день открытия мундиаля, 14 июня. Попасть удалось не всем, часть зрителей не увидела в прямом эфире разгром сборной Саудовской Аравии российскими футболистами.

За два часа до начала матча с Египтом фан-зону залило водой.