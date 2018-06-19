Полиция Петербурга задержала анархистов за разрешенный митинг против пыток от 20 мая

В Петербурге задержаны представители анарходвижения. Им вменяют нарушение правил митинга против пыток полицейскими и сотрудниками ФСБ.

Как сообщили «Фонтанке» организаторы протестной акции, 19 июня жительница Петербурга Елена Шендера и уроженец Казахстана Диас Вальяк были доставлены в отдел полиции Василеостровского района для составления протоколов по статье 20.2 КоАП, которая предусматривает наказание за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения.

Акция против пыток прошла 20 мая в Овсянниковском саду и собрала около трехсот человек. Власти ее согласовали.

Митинг приурочили к расследованию дела анархистов, которые якобы состояли в террористическом сообществе «Сеть» и готовили госпереворот. Всего арестованы девять человек, трое – в Петербурге. Сегодня им продлили арест до 22 октября. Диас Вальяк работает промышленным альпинистом, так же как и свидетель по делу «Сети» Игорь Капустин, уехавший в Финляндию и попросивший политического убежища. О пытках сотрудников ФСБ заявил задержанный в январе 2018 года Виктор Филинков. На его теле насчитали десятки электрометок. Спецслужба объяснила применение шокера попыткой побега. Следственный комитет с этой версией согласился.