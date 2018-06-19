«Фонтанка» за 60 секунд — 19 июня

МЧС рекомендует закрыть окна в Петербурге

Но матч Россия — Египет пройдет под открытой крышей

Это в Петербурге начались казни египетские. Бакланы за нас! Выпускайте Салаха.

Но имейте в виду — фараоны знают по-нашему. Не материтесь на них, ибо страшно проклятие фараонов!

А в «Невской ратуше» сегодня не смотрели футбол. И завтра не посмотрят. У них интернет кончился — и даже не позвонить, не пожаловаться.

Самого именитого питерского угонщика Спортсмена посадили на скамейку запасных за неспортивное поведение. По версии следствия, вместо привычной иномарки он взял жизнь.

Депутат Игорь Высоцкий внезапно вспомнил, как все было. На выборах в ЗакС 2016 года. Пять тысяч подписей за неделю — и другие рецепты политической кухоньки Петербурга.

Развязку к «Экспофоруму», которую уже называют «дорога на костях», не успеют построить к ПМЭФ-2019.

Выстрелом в потолок, а потом в голову закончился визит следователя в набитую оружием квартиру на Васильевском острове.