Состав сборной России на матч против Египта

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на второй матч группового этапа чемпионата мира против Египта. Изменений по сравнению с первым матчем с Саудовской Аравией всего два: нападающий Артем Дзюба заменил Федора Смолова, а Денис Черышев – травмированного Алана Дзагоева.

Полностью состав выглядит так: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев, Дзюба.

Напомним, в составе Египта выйдет главная звезда "фараонов" – нападающий Мохаммед Салах.

В первом матче сборная России обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0, а Египет уступил Уругваю 0:1.