Петербуржцам станет проще знакомиться с материалами для публичных слушаний

Участникам публичных слушаний в Петербурге серьезно упростили жизнь. Комиссия ЗакСа по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам 19 июня приняла поправку ко второму чтению городского закона о публичных слушаниях, который излагает его в полностью новой редакции.

Как рассказал «Фонтанке» эксперт комиссии, эколог Александр Карпов, в новом законе исключается срок в четыре дня после проведения слушаний, когда можно было подавать предложения по их сути. «Все предложения могут быть поданы во время экспозиции и на самих слушаниях. Таким образом уменьшается возможность для «вбросов», – пояснил Карпов. Речь идет о предложениях, которые, как правило, идут со стороны бизнеса и которые после слушаний уже нет возможности оспорить.

Важнейшей новацией станут и новые способы знакомства с документами. «Они будут размещаться не только на сайтах районных администраций, но и на сайте КГА, где появятся отдельные «ленты» для всего связанного со слушаниями. Сайт КГА станет как бы «единым порталом» для информирования. На рассылку этих материалов и анонсов слушаний от КГА можно будет подписаться. Можно будет скачать текст в Word, большие таблицы в Excel, а карты будут размещаться не в виде нечитаемых картинок, как раньше, — их будут размещать на градостроительном портале Санкт-Петербурга, где с ними можно будет работать как с РГИС. Все это будет записано в законе. Я думаю, что с осени все это уже заработает», – рассказал Карпов.

20 июня закон во втором чтении будет рассмотрен на заседании Заксобрания.