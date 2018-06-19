Петиция против пенсионной реформы набрала больше двух миллионов подписей

Россияне продолжают активно голосовать против увеличения пенсионного возраста. Петиция на сайте Change.org набрала больше двух миллионов подписей.

За два дня, с первого миллиона подписавшихся, петиция вдвое прибавила в весе. К вечеру 19 июня под ней подписались 2 млн 25 тысяч человек. Автор петиции, Конфедерация труда России, напомним, требует остановить внесение поправок и найти иной способ наполнить Пенсионный фонд. Кроме того, в конфедерации также намерены начать масштабную протестную кампанию и вне Сети. Независимые профсоюзы уже начали созывать митинги.

Аналогичная петиция на сайте «Российская общественная инициатива» накануне прошла необходимый рубеж в 100 тысяч подписей. Теперь ее обязана рассмотреть федеральная экспертная группа.