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19.06.2018 19:43

Петиция против пенсионной реформы набрала больше двух миллионов подписей

Россияне продолжают активно голосовать против увеличения пенсионного возраста. Петиция на сайте Change.org набрала больше двух миллионов подписей. 

За два дня, с первого миллиона подписавшихся, петиция вдвое прибавила в весе. К вечеру 19 июня под ней подписались 2 млн 25 тысяч человек. Автор петиции, Конфедерация труда России, напомним, требует остановить внесение поправок и найти иной способ наполнить Пенсионный фонд. Кроме того, в конфедерации также намерены начать масштабную протестную кампанию и вне Сети. Независимые профсоюзы уже начали созывать митинги. 

Аналогичная петиция на сайте «Российская общественная инициатива» накануне прошла необходимый рубеж в 100 тысяч подписей. Теперь ее обязана рассмотреть федеральная экспертная группа.

Справка:

Реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, начиная с 2019 года. Инициатива уже вызвала недовольство по всей России. Первая волна выступлений прокатилась по стране 16 июня. В Кремле не исключают возможное смягчение реформы.


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