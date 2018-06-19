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Чемпионат мира по футболу 2018
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19.06.2018 19:38

Салах сыграет против России с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной Египта на матч группового этапа чемпионата мира по футболу против России в Петербурге 19 июня. Главным отличием от предыдущей игры против Уругвая стало наличие в составе главной звезды «фараонов» – нападающего Мохамеда Салаха.

Полностью состав выглядит таким образом: Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габер, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни, Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.

О том, кто такой Мохаммед Салах и почему его стоит бояться сборной России, читайте в материале «Фонтанки»

Напомним, сборная России в первом матче обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0, благодаря чему занимает пока первое место в группе «А». Матч против Египта начнется в 21:00.


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