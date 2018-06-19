СМИ: США выходят из Совета по правам человека ООН

США 19 июня объявят о выходе из Совета по правам человека ООН. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, госсекретарь Майк Помпео и посол США в ООН Никки Хейли объявят об этом решении в 17 часов по Нью-Йорку (00:00 по Москве). Как пишет Bloomberg, выход из ООН был ожидаемым — Хейли в прошлом году обвинила Совет в «патологической кампании» против Израиля. Она также намекала, что нужно предусмотреть возможность исключения членов Совета, которые сами не соблюдают права человека. К мнению США в ООН, очевидно, не прислушались — и теперь американцы собираются покинуть Совет.

Напомним, Совет по правам человека при ООН был создан в 2006 году, он базируется в Женеве. В него входят 47 стран. Последнее заседание Совета 18 июня началось с критики в адрес миграционной политики Дональда Трампа — в частности, члены организации выступили против разделения детей и родителей мигрантов.