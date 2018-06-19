Фан-зона Конюшенной - в лужах, на поле "Санкт-Петербург-арены" - солнце

Проливной дождь в центре Петербурга за 2 часа до матча Россия—Египет намочил фан-зону на Конюшенной площади, оставив огромные лужи. Тем временем на стадионе, крышу которого FIFA решила не закрывать, поле ливнем просто слегка освежило.

Прыгающих в дождевиках через лужи футбольных фанатов в фан-зоне вечером 19 июня запечатлел фотограф «Фонтанки». Мощный ливень, о котором горожан предупреждали в МЧС, подтопил основную (не считая самого стадиона) городскую футбольную площадку. Там, судя по всему, Водоканал усиливать дежурство не стал. Дождь быстро закончился, к восьми часам вечера Конюшенная площадь вновь залита солнцем.

Тем временем с «Санкт-Петербург — арены» корреспонденты «Фонтанки» сообщают о благоприятной для футбола погоде. Дождь был и на Крестовском острове, но он лишь слегка намочил поле. Как уверяют очевидцы, луж на нем нет, арена уже освещена солнцем.

Матч между сборными России и Египта начнется в Петербурге в девять часов вечера. Команда-хозяйка мундиаля назвала стартовый состав. Звезда «фараонов» Мохамед Салах выйдет на поле с первых минут.