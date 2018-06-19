СМИ: В Москве за шпионаж в пользу Румынии арестована член правления «Интер РАО»

Карина Валерьевна Цуркан арестована по подозрению в шпионаже Лефортовским районным судом Москвы. Она входит в состав правления ПАО «Интер РАО», оперативники ФСБ не один месяц следили за ее контактами с румынскими бизнесменами.

О том, что арестована топ-менеджер «Интер РАО», 19 июня сообщили источники «Коммерсанта». Цуркан останется в СИЗО до 13 августа, ей вменяют сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии. Член правления была задержана в минувшую пятницу как подозреваемая в шпионаже, обыски коснулись не только ее кабинета и офиса «Интер РАО», но и некоторых чиновников в Минэнерго. «Один из них проходит свидетелем по уголовному делу и, по некоторым данным, уже подал заявление об увольнении. Чиновника в госизмене не подозревают, но, встречаясь с госпожой Цуркан и будучи не осведомленным о ее связях с румынской разведкой, он тем не менее мог ей сообщить сведения, представляющие интерес для спецслужбы», – рассказали источники издания.

Отметим, что санкции статьи «Шпионаж» распространяются только на иностранных граждан, в случае с аналогичными действиями россиянина речь идет о статье «Госизмена». Защита Цуркан обжаловала арест, заседание по апелляции пока не назначено.

На сайте «Интер РАО» указано, что Карина Валерьевна Цуркан является российской подданной, училась нынешний руководитель блока трейдинга компании в Молдавии и Испании. Ей, как члену правления, принадлежат 0,0354% от уставного капитала «Интер РАО». В правление она вошла еще в 2012 году. Энергетический холдинг занимается экспортом и импортом электроэнергии. Его совет директоров возглавляет исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Изданию «Ведомости» в ПАО заявили, что в настоящий момент Карина Цуркан находится в отпуске.

По информации «Фонтанки», она родилась в Кишиневе, прописана в Московской области и иного гражданства, кроме российского, не имеет.