«На Фонтанке стадион построили?»: дождь налил Петербургу пробок

На дорогах Петербурга вечером 19 июня очень плотно – «красные» 8 баллов по шкале «Яндекса». Это много, учитывая, что с начала июня загруженность даже в вечерний час пик не превышала 6 баллов (единственное исключение – 5 июня была зафиксирована «семёрка»), а вчера днём, например, и вовсе дотянула только до трёх баллов.

Плотнее всего в центре, «жёлто-красные участки» есть на КАД, на выездных магистралях, в пригородах (Всеволожске, Гатчине, Красном Селе).

«Яндекс.Пробки» сообщили о «неожиданно плотном движении» на Литейном и Загородном проспектах к Московскому – 9 баллов, что на 3 балла выше обычного, а также о 3,8-километровой пробке на улице Правды, Большой Московской улице, Владимирском и Литейном проспектах – до Арсенальной набережной, в которой можно потерять 49 минут, что на 25 минут больше обычного.

Пользователи «Яндекс.Навигатора» в «разговорчиках» злятся, обвиняют футбол и тех болельщиков, которые едут сейчас на машинах его смотреть, а также сообщают о внезапных закрытиях движения. Напомним, о перекрытии на КАД мы уже сообщали. Однако главная причина, видимо, всё-таки в погоде. Повышение загруженности дорог в очередной раз доказывает зафиксированную несколько лет назад закономерность: пробки в Санкт-Петербурге растут во время осадков.