Как «Фонтанка» искала миллиард для ВТБ, а по дороге нашла советника губернатора и знаменитый офис в Лондоне

Завод, возводившийся по «стратегическому проекту» Петербурга, превратился в пшик. В процессе «строительства» многомиллионные финансы сделали круг по счетам родственников и знакомых советника губернатора.

Проект металлургического завода, строительство которого в 2014 году почтили присутствием Валентина Матвиенко и Георгий Полтавченко, рухнул спустя два года. Кредит в 26 миллионов долларов от Банка ВТБ растворился, оставив на память копеечный забор и несколько железобетонных плит. «Фонтанка» чуть не запуталась, направившись по следам растворившихся финансов. Нам встретилась родня чиновника из Смольного, мотогонщик и даже легендарный зицпредседатель из дружественного Вануату.

Начало было громким, с соглашением «в рамках Петербургского экономического форума – 2014», с совещанием при губернаторе и присвоением проекту «металлургического завода по производству сортового проката» в Колпино статуса стратегического. Весной 2014 года на стройку благосклонно посмотрели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк (с подачи которой заводик и попал в стратегические). Спустя год для верности заложили «первый камень» – в присутствии вице-губернатора.

Насколько дальновидно и экономически обоснованно на площадке, окруженной Ижорскими заводами, устраивать конкурентное для череповецких заводов Алексея Мордашова производство арматурного прута из металлолома в условиях непрерывного цикла (что делает бизнес крайне зависимым от периодичности поставок сырья) – вопрос отдельный, так как до конкуренции и даже вообще до производства дело не дошло. Основанные петербургским бизнесменом Александром Запеваловым компании ЗАО «Мера» и ООО «Мера-Сталь» как стратегические партнеры успели в 2013-2015 годах освоить кредитную линию в Банке ВТБ на миллиард рублей, устроить непонятные манипуляции с производственными площадками и дойти до банкротства.

Советник губернатора, председатель молодежной коллегии Санкт-Петербурга, известный общественный деятель и благотворитель Артем Шейкин, согласно документам компаний не имеет отношения ни к афере на миллиард с банковским кредитом, ни к играм с налогом на добавленную стоимость на десятки миллионов рублей. Но, как установила «Фонтанка», именно его близкие родственники контролировали денежные потоки, которые выводили деньги на счета компаний-«помоек», а сам политик и филантроп только наличными получил около 165 миллионов рублей.

Стратегический металлолом

Александр Запевалов – предприниматель, серьезный игрок на петербургском рынке лома черных металлов. Его ЗАО «Мера» (в прошлом – «Диаманд») с металлоломом работает с 2002 года, до осени 2016 года генеральным директором общества числилась супруга Запевалова – Оксана Ермолаева.

В 2014 году Запевалов заявил о стратегических планах. Предполагалось, что на площадке в Колпино он построит современный завод по производству строительной арматуры по технологии «непрерывной разливки проката», для чего им с женой в равных долях было создано отдельное юридическое лицо – ООО «Мера-Сталь». Проект был признан стратегическим. Ирина Бабюк делилась тогда оптимистичным прогнозом : инвестиции для города в 7,5 миллиарда рублей (через год цифры выросли до 10 миллиардов), 260 рабочих мест и под триста миллионов рублей в год налоговых отчислений в городской бюджет.

Строительную площадку завода в июле 2014 года осмотрели Георгий Полтавченко (на тот момент врио губернатора) и Валентина Матвиенко.

В 2013 году ЗАО «Мера» получило от Банка ВТБ кредит на 26 миллионов долларов, в 2014 году он был рефинансирован. В 2015 году, после запуска «стратегического проекта», ВТБ вновь рефинансировал кредит под поручительство ООО «Мера-Сталь», в мае 2015 года на 714 миллионов рублей, в ноябре 2015 года – ещё на 386 миллионов.

На площадке будущего завода «Мера-Сталь» построила красивый забор.

В мае 2016 года ВТБ подал в арбитражный суд заявления о признании ЗАО «Мера» и ООО «Мера-Сталь» банкротами, предъявив претензии на 1 071 992 011 рублей и трогательные 6 копеек. Одновременно по заявлению банка в следствии УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по части первой статьи 176 УК «Незаконное получение кредита».

Что выяснили следователи за два с лишним года, нам неведомо. По данным «Фонтанки», уголовное дело было возбуждено в отношении «неустановленных лиц». Следствие неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, в последний раз было приостановлено в июле 2017 года, так как «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено».

Как обнажились финансы

Мы могли бы и не узнать о загадочных путях чужих денег и роли чиновника губернаторской администрации, если бы во время «строительства» заводика компании Запевалова не понадобился бы соседний участок в 15 гектаров, который находился в долгосрочной аренде у ООО «МДМ» череповецкого предпринимателя и спортсмена-мотогонщика Дмитрия Смирнова. Оказалось, что участок ООО «Мера-Сталь» не имеет приличных транспортных путей (это при планируемом непрерывном цикле «стратегического» производства, требующем регулярного подвоза сырья-металлолома), а на участке МДМ Смирнов к тому времени построил и железнодорожную ветку, и прямой выезд на Софийскую улицу – мечта логиста. Как Запевалов и Смирнов договаривались сначала об аренде части территории, а затем и о хитрой схеме продажи права на весь участок, через договоры займа, а впоследствии путем увеличения уставного капитала МДМ и ввода нового участника – история отдельная и запутанная. В заявлениях, направленных в суды и полицию, контрагенты обвиняют друг друга в различных грехах. Если же по арифметике – то Смирнов считает, что потерял в результате примерно триста миллионов рублей. Александр Запевалов полагает, что это Смирнов его обманул, скрыв долговые обязательства МДМ перед Сбербанком на 180 миллионов рублей.

Следствие ОМВД Колпино уже семь раз отказывало Смирнову в возбуждении уголовного дела – и столько же раз свои постановления отменяло. Оставив за скобками «спор хозяйствующих субъектов», заметим, что судебные разбирательства и полицейские проверки вывернули на свет целый пласт финансовых документов, которые показывают, как работает схема. Такая схема, когда долги перед подрядчиками и партнерами, распыленный кредит из практически государственного ВТБ и банкротство собственной компании приносят миллионы, если не миллиарды конкретным персонам.

Интересно, что внимательное изучение потоков привело нас сразу к двум историям.

История первая – круговорот семейных денег

О том, что в проекте Запевалова имеет интерес Артем Шейкин (политик и государственный чиновник), по словам Дмитрия Смирнова, рассказал сам Шейкин: «Мы с Шейкиным встретились осенью 2014 года. Запевалов в разговорах всё время ссылался, что проект осуществляется на чужие деньги, и я попросил свести меня с тем, кто принимает решения. Так мы и познакомились с Артемом, но он сразу сказал, что официально светиться нигде не может, так как – политик».

На должность советника губернатора Артем Шейкин был назначен в начале 2017 года. В 2010-2015 годах он трудился советником, но не в Смольном, а в Управлении делами президента России по Санкт-Петербургу и по должности входил в общественный совет городского комитета по строительству.

Запевалов и Шейкин в разговоре с «Фонтанкой» коммерческое участие чиновника в проекте решительно отрицают. Да, они старые друзья, но дружба не имеет отношения к бизнесу. Запевалов вспоминает, что знакомил Шейкина со Смирновым, но не как участника проекта, а просто как товарища, чтобы показать свою респектабельность.

Шейкин действительно в проекте не «светился». Ну почти. Когда через пару лет Смирнов знакомился с результатами проверки по заявлению, поданному им в ОМВД по Колпинскому району, он увидел договор, в соответствии с которым гражданка Наталья Кухтина ещё в 2013 году предоставляла ООО «Мера-Сталь» заем в 150 миллионов рублей под личное поручительство Александра Запевалова. Деньги были перечислены.

О Наталье Кухтиной известно, что она имеет статус индивидуального предпринимателя, является участником петербургского ООО «Инвест Холдинг» и московского ООО «Стандарт Истейт». А ещё она мать Артема Шейкина.

Непроста оказалась Наталья Кухтина. Как установили следователи, только за 2015 год оборот по её личному банковскому счету превысил миллиард рублей. Это движение станет особенно интересным, если посмотреть на него в комплексе с оборотом средств некоторых других «участников рынка».

Для понимания представим игроков.

ООО «МДМ» - формально не связано с ООО «Мера-Сталь», но, судя по открытым данным, фактически зависимо. В 2015 году общество от череповчанина Смирнова переходит под контроль Кетеван Гиоргадзе, которая выдает доверенность на ведение дел Александру Запевалову.

Кетеван Гиоргадзе – теща Артема Шейкина, участник, контролирующий ООО «МДМ», индивидуальный предприниматель.

«Северо-Европейская строительная компания» (СЕСК) – основной подрядчик по строительным работам у «Мера-Сталь» и МДМ. Принадлежит Анатолию Соболеву, знакомому Артема Шейкина и его коллеге по общественному проекту «Народные эксперты».

«Энерджи Проджект» - строительная компания, контрагент СЕСК по контрактам на десятки миллионов рублей. Принадлежит Константину Сизикову, соучредителю благотворительного фонда «Артемка», председателем попечительского совета которого является Артем Шейкин. Юлия Сизикова – индивидуальный предприниматель, соучредитель и глава БФ «Артемка».

Несколько ООО с никому ничего не говорящими названиями – конторы, «выполнявшие работы», «оказывавшие услуги» и «поставлявшие товары», которые в действительности обнаружить нереально.

Выглядит это так. Деньги от МДМ (так же, как ранее от «Мера-Сталь») по договору строительного подряда перечисляются на счета СЕСК. Со счета СЕСК – распыляются. Частично в счет погашения якобы займа Гиоргадзе, который она, как утверждается, дала этой компании. Частично – на счета всевозможных «прокладок» – их десятки. Многие из них созданы в 2014 году и прекратили деятельность одновременно с кончиной проекта Запевалова. Серьезный куш примерно в 60 миллионов уходит на счет «Энерджи Проджект» Сизикова.

В некоторых случаях кольцо очевидно. Например, деньги поступают от Гиоргадзе в МДМ, от МДМ – в СЕСК, от СЕСК – в невнятные «Эксель» и «Артпроект.» Из «Экселя» и «Артпроекта» несколько десятков миллионов уходят на счет некоего ИП Игоря Левых (ныне прекратившего деятельность), а от Левых – к Гиоргадзе. Так что средства, поступившие в МДМ от Гиоргадзе, проделав путешествие по чужим счетам, возвращаются обратно в семью.

Проследить путь тех денег, которые попали в «помойки», мы не можем. Но некоторые операции, ставшие известными в результате доследственной проверки (с которыми в установленном порядке был ознакомлен считающий себя обманутым бывший владелец МДМ Смирнов) – симпатичны и подкупают откровенностью. 155 миллионов рублей влобовую были обналичены через корпоративную банковскую карту СЕСК, находившуюся в распоряжении Соболева.

В чем смысл движения денег по кругу, на первый взгляд непонятно. Можно, конечно, поверить тем объяснениям участников круговорота миллионов, которые они давали в колпинской полиции. Например, Кетеван Гиоргадзе утверждала, что действовала просто в собственных инвестиционных интересах. Происхождение своих миллионов объяснила – досталось от матери, которая была крупным акционером некоего фармацевтического предприятия. Данные матери и наименование компании, приносившей дивиденды, Кетеван Гиоргиевна назвать отказалась, сочтя это семейной тайной. Известный номер мобильного Гиоргадзе отключен, «Фонтанка» не смогла задать ей уточняющие вопросы.

Игорь Левых рассказал, что переводил 46 миллионов рублей Гиоргадзе, так как ранее якобы брал у нее в долг в 2009 году, где и как, не помнит. «Фонтанка» попробовала уточнить обстоятельства не самой обычной сделки, но бывший предприниматель Левых не захотел вспоминать никаких подробностей, например, как он получал в 2009 году 46 миллионов рублей – наличными или банковским переводом.

ИП Юлия Сизикова перевела около 150 миллионов рублей Наталье Кухтиной тоже в счет погашения прошлого долга. Наверное, потом случайно Кухтина деньги одолжила Гиоргадзе, которая вложилась в МДМ, которое заплатило денег СЕСК, которая заплатила «за работу» «Энерджи Проджект» мужа Сизиковой Константина – внимание на схему.

В том же 2015 году 165 миллионов, например, были получены наличными со счета Натальи Кухтиной Артемом Шейкиным.

То, что все эти выплаты и переводы просто закольцевались (за исключением бесследно испарившейся наличности), а все участники цепочки так или иначе связаны с Артемом Шейкиным, – может быть и совпадением. Вероятность предлагаем посчитать математикам.

Деньги по кругу и возврат НДС

Как предполагает Юлия Яблонская – бывший генеральный директор МДМ, покинувшая свой пост после перехода контроля над компанией к Гиоргадзе, смысл операций состоял в искусственном многократном завышении стоимости якобы произведенных инженерно-строительных работ, что могло позволить получить за счет неправомерного возврата НДС дополнительные миллионы. По словам Яблонской, ей предлагали подписать документы о заведомо завышенных и несуществующих объемах строительных работ для последующего возмещения НДС, но она отказалась.

По оценке Дмитрия Смирнова, стоимость работ на площадке МДМ завышена примерно в четыре раза – там не было сделано ничего, кроме возведения забора и укладки железобетонных плит. «Уплачено» за эти работы 162 миллиона рублей, а актов по формам КС-2 и КС-3 (об объеме и стоимости выполненных работ), по словам Смирнова, было подписано на 240 миллионов рублей. По мнению же Александра Запевалова, и на участке ООО «Мера-Сталь» (где имеется выровненная грунтовая площадка и забор, все вместе за 50 миллионов рублей), и на участке МДМ работы были выполнены на заявленную стоимость, которая может оказаться даже немного ниже рыночной.

Информации об обращениях за возвратом НДС у «Фонтанки» нет, но история прошлых лет позволяет доверять скорее прогнозу Юлии Яблонской, так как ранее известные нам действующие лица были замечены в финансовых шалостях.

В 2011-2012 годах глава строительной компании СЕСК Анатолий Соболев, например, был генеральным директором строительной компании ООО «СК «Империал», которое, как следует из приговора Московского районного суда Петербурга, постановленного в 2016 году, «была создана с единственной целью незаконного обналичивания денежных средств клиентов».

В сентябре 2017 года арбитражный суд Северо-Западного округа в постановлении по одному из дел (не связанному с «Мера-Сталь») указал, что по схеме обналичивания денежных средств крупные суммы, порядка 200 миллионов рублей, со счетов компаний-«однодневок» перечислялись на личный карточный счет Натальи Кухтиной с основанием «возврат займа», тогда как никаких следов этого займа не обнаружилось. В той же схеме был задействован и знакомый нам индивидуальный предприниматель Левых.

В мае 2018 арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрел кассационную жалобу Кетеван Гиоргадзе на решение нижестоящего суда по делу о банкротстве ЗАО «Автодор Экспресс» осужденного за мошенничество по делу «БалтАвтоТрейда» Петра Тиньгаева. Дело было в принадлежавшей банкротящейся компании недвижимости, которая якобы была приобретена Гиоргадзе. Суд установил, что сделка была мнимой, и в требованиях Гиоргадзе отказал. Кстати, требования Гиоргадзе в процессе поддерживала Наталья Кухтина, а партнером Тиньгаева в ООО «БалтАвтоТрейд брокер» в 2010-х был Артем Шейкин.

Кто выиграл и кто проиграл

Александр Запевалов согласился ответить на вопросы «Фонтанки». По его словам, кредитная линия в ВТБ никак была не связана со строительством завода в Колпино, деньги получались на операционную деятельность, а причина неуспеха – в десятипроцентном годовом убытке, который при обороте ЗАО «Мера» в 12-13 миллиардов рублей оказался критичным.

Давние дружеские отношения с Артемом Шейкиным Александр Запевалов не скрывает, но настаивает, что никакого бизнеса не подразумевалось. То, что его родственники вложились в проекты, – так вот это бизнес, но сам чиновник ни при чем. Что же касается пути денег «Мера-Сталь» и МДМ после того, как они были перечислены – за выполнение работ – в СЕСК, то это вопрос к СЕСК, то есть к Анатолию Соболеву.

Сегодня ЗАО «Мера», ООО «Мера-Сталь» и лично Александр Запевалов – в процессе банкротства. Как показалось «Фонтанке», бизнесмен относится к этому философски.

Анатолия Соболева нам найти не удалось, его мобильный телефон отключен за неуплату. Как говорят участники истории, коммерсант, ворочавший миллиардами из пафосного офиса на Потемкинской, сегодня ютится где-то в съемной комнате и не расположен к общению с кем бы то ни было. С другой стороны, еще в мае 2018 года он появлялся в публичном пространстве как представитель некоего анонимного инвестора, готового достроить проблемный жилой комплекс «Силы природы» в Мурино.

Павел Баулин, который ранее был конкурсным управляющим СЕСК, говорит, что тоже не смог его найти. Вопросы к Соболеву есть, особенно о том, как он распорядился наличными полутора сотнями миллионов, полученными им по корпоративной банковской карте. По словам арбитражного управляющего, никаких формальных объяснений этим тратам нет. «Фонтанка» готова выслушать Анатолия Соболева. Похоже, он в итоге финансовой выгоды от хитрого оборота средств не получил.

Артем Шейкин согласился на разговор. Себя он в истории с «Мерой», МДМ, ВТБ и колпинским заводом не видит: «Всё очень просто. Кетеван Гиоргиевне [Гиоргадзе] было предложено [Александром Запеваловым] проинвестировать МДМ. Потом предполагалось выкупить её долю за большие деньги. Так же он [Запевалов] предложил матери вложить деньги в «Мера-Сталь».

C Анатолием Соболевым Артем Шейкин познакомился, когда тот начал работать с МДМ, решил привлечь в команду «Народных экспертов» как многообещающего молодого бизнесмена, отношения между ними, уверяет Шейкин, ни дружескими, ни товарищескими не были, просто знакомые.

Что касается 165 миллионов наличных со счета Натальи Кухтиной, то Артем Шейкин воздержался от подробного рассказа: «Я не могу это прокомментировать. Конечно, доверенность у меня есть. Если есть необходимость снять наличные деньги со счета и кому-то передать, я мог это делать».

Нарисованная схема денег семьи по кругу Артема Шейкина не впечатлила.

История вторая – про Туманный Альбион и волшебный офис на Бедфорд стрит

Александр Запевалов был в разговоре с «Фонтанкой» уверен, доброжелателен и открыт. До того момента, пока не был задан вопрос об английской компании Steel Way Trade LLP, зарегистрированной в городе Лондоне, на Бедфорд стрит, 43, офис 11. Эта фирма всплыла в исковом заявлении ВТБ, так как ЗАО «Мера» предоставило её в качестве поручителя при заключении кредитного договора.

В непринужденной до этого беседе повисла заметная пауза.

– Это был наш покупатель. Стратегический партнер, назовем это так, – нашел нужную формулировку Запевалов.

– Вы можете сказать, кто был бенефициаром этой компании?

– Могу… Но сейчас не помню, давайте за скобками оставим… Ну, эта компания связана с нами, если вы это хотите услышать.

– В отчете британских аудиторов прямо сказано, что Steel Way Trade и ещё две английских компании контролируются Александром Запеваловым и Оксаной Ермолаевой.

– Я и говорю, что они с нами связаны. Для чего это делается? Если вы смотрите отчет, вы видите, кому после Steel Way идет груз. За любой сделкой стоит настоящий турецкий завод. Это и есть главное – конечный покупатель. А эта структура создана для удобства управления. Любой человек, понимающий в бизнесе, понимает, что в этом нет ничего кри-ми-наль-но-го.

Врожденное занудство заставило внимательнее посмотреть на отчет английских крючкотворов, и «Фонтанка», кажется, нашла большую часть миллиарда, который ищет ВТБ.

Действительно, металл «Меры», судя по отчетам, отправлялся в Турцию. Действительно, в 2014 году. В отчете указан 2015, так как он составлен по состоянию на 31 января 2015 года. Операции 2013 года, таким образом, видны в графах за 2014 год.

Steel Way Trade заплатило ЗАО «Мера» 155 миллионов долларов, что примерно соответствует выручке за этот период по российской отчетности «Меры» (данные по СПАРК-Интерфакс).

А вот дальше интереснее. Аудиторы отмечают, что Steel Way Trade LLP перечисляла деньги трем компаниям, контролировавшимся одними лицами – Александром Запеваловым и Оксаной Ермолаевой. Кроме упомянутых платежей в ЗАО «Мера», это:

VRT International LP – 89,7 миллиона долларов в 2013 году и 16 миллионов долларов в 2014 году.

Respect Line Limited – 1,3 миллиона долларов в 2014 году.

Дотошные аудиторы не нашли криминала, но специально отметили перечисление 16 миллионов долларов «комиссионных» в адрес находящейся под управлением тех же лиц VRT.

Собственниками всех трех британских обществ являются зарегистрированные в офшорах компании, так что данных о их финансовом состоянии нет.

Respect Line Limited подало заявление на удаление из реестра в сентябре 2016 года.

Steel Way Trade LLP заявила о самоликвидации в октябре 2016 года.

Ранее всех покинуло нас VRT International LP – оно самораспустилось в сентябре 2014 года. Видимо, вместе с «комиссионными» 16 миллионами долларов. Что по курсу тогда превышало 600 000 000 рублей.

Заметим, что если бы «комиссия», уплаченная компаниями Запевалова и Ермолаевой фактически самим себе, не осталась бы в Альбионе, «операционный убыток» ЗАО «Мера» вряд ли был настолько катастрофичен, что повлек бы невозможность выплаты кредита и перспективы банкротства.

Просим обратить внимание на адрес, по которому были зарегистрированы Steel Way Trade LLP и Respect Line Limited: лондонская Бедфорд стрит, 43, офис 11.

Это легендарный адрес. По нему зарегистрировано около 520 компаний с офшорными корнями. Именно там украинские журналисты находили фирмы, на которые местные олигархи регистрировали свои активы Номинальный директор Respect Line Limited гражданка Вануату Абигайл Калопонг (Abigail Kalopong) успела прославиться как профессиональный зицпредседатель в 86 компаниях.

Если скромные изыскания «Фонтанки» помогут ВТБ найти потерянный миллиард – на процент мы не рассчитываем.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»