«Невская ратуша» временно недоступна. Перезвоните позже

Сотрудники Смольного после переезда в «Невскую ратушу» столкнулись с неожиданной проблемой. Стены комплекса препятствуют распространению сотового сигнала.

Выбежать на улицу, чтобы выложить фото в Instagtam. Для звонка — найти ближайшее окно. Первым обитателям «Невской ратуши» по старинке приходится пользоваться стационарными телефонами, так как сотовая связь работает из рук вон плохо.

Корпус «Невской ратуши» на Новгородской улице, куда перебираются комитеты Смольного, начали строить еще в середине 2000-х годов. Ратуша обошлась в 20 млрд рублей и насчитывает 12 этажей, 960 офисов, 2600 рабочих мест. Массовый переезд чиновников начался в мае. Пионерами стали сотрудники Дирекции по управлению объектами административного назначения, которые перебрались в комплекс еще год назад. Весной к ним присоединились ГКУ «Управление информационных технологий и связи» и ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», комитеты: имущественных отношений, по инвестициям, по промышленной политике и инновациям. Всего в сентябре по новым рабочим местам должны расселиться 13 комитетов и еще одно казенное учреждение, — последним будет комитет по соцполитике. В июле, после отпуска, свой кабинет в «Невской ратуше» займет вице-губернатор Михаил Мокрецов.

Но радость от новоселья испортила плохая связь. Действительно, дозвониться до работников ратуши по мобильным крайне сложно – связь постоянно прерывается или работает с помехами. Проблема в большей или меньшей мере касается всех обитателей здания. Одними из первых с ней столкнулись сотрудники аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге, которые ещё в марте заехали в новый офис.

«Чтобы поговорить нормально — приходится подходить к окну. Это затрудняет коммуникацию, – рассказала «Фонтанке» советник уполномоченного Ольга Петрова. – Говорили, что должны какие-то усилители запустить, ведь здание большое, стены толстые, наверное, поэтому плохо работает».

То же самое говорят и остальные чиновники. «Бегаем, ищем, где поймать сеть. Не ловит ни повыше, ни пониже. Если бы выяснилось, что здесь лучше работает «Билайн», все бы перешли на него, но все сети ловят здесь одинаково плохо. Чтобы загрузить что-то или поговорить нормально— нужно выйти на улицу. Это очень осложняет работу», – подтвердил «Фонтанке» сотрудник одного из недавно заехавших комитетов Смольного.

Опрошенные «Фонтанкой» операторы напомнили, что в конце прошлого года Смольный разыграл подряд на «Оказание услуг сотовой подвижной радиотелефонной связи для государственных нужд Санкт-Петербурга в 2018 году». Заказ на 93,2 млн рублей выиграл «Мегафон». В конкурсной документации были четко прописаны требования к качеству связи. В частности, доля «неуспешных вызовов», с преждевременным разъединением, плохим качеством голосовой связи или медленным интернетом, не может быть более 5-9%, а в идеале не более 2-4% на сотню звонков.

В «Мегафоне» уверяют, что жалоб на связь в «Невской ратуше» не получали.

«От комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, претензий и жалоб к ПАО «МегаФон» не поступало. За дальнейшими комментариями Вы можете обратиться в КИС», – сообщила «Фонтанке» пресс-секретарь Северо-Западного филиала «Мегафона» Людмила Чехова.

Глава комитета Денис Чамара пообещал «Фонтанке», что в течение недели качество связи в «Невской ратуше» существенно улучшится.

«В здании смонтирована система фидерных устройств, сейчас она проходит пусконаладку и буквально через неделю заработает. Были вопросы по поводу того, кто будет платить за электропитание этой системы. Все вопросы мы решили, поэтому запускаем», – отметил Чамара.

Называть в итоге того, будет платить за электричество, он не стал, сославшись на то, что юридические формальности пока ещё не до конца улажены. Но, по словам Дмитрия Петрова, генерального директора провайдера «Комфортел», по сложившийся практике, платит тот, кто извлекает прибыль.

«Сотовые операторы сами должны платить за обслуживание своих базовых станций и фидеров, потому что они оказывают услуги и обеспечивают покрытие. Если для этого необходимо размещать базовые станции внутри здания, операторам придется оплачивать потребляемую электроэнергию», – отметил он.

Чамара добавил, что в «Невской ратуше» после запуска системы фидерных устройств будет создана возможность для работы всех четырех крупнейших сотовых операторов.

«На сегодняшний день связь в здании «Невской ратуши» обеспечивают базовые станции, расположенные в достаточной близости от него. Вместе тем, по мере заселения комитетов и управлений, в ближайшие месяцы в отдельных помещениях будут проводиться технические работы, чтобы обеспечить качество связи на высоком уровне», – подтвердили в МТС.

Случай с «Невской ратушей» не единичен. Проблемы со связью есть и в районе другого крупного делового комплекса – «Лахта Центр», который строит «Газпром». Сейчас на его стройке ежедневно работает 10 тысяч человек, что уже сейчас создает дополнительную нагрузку для окрестных базовых станций. К концу 2019-го, когда в помещениях закончится отделка, в него переедут 6400 сотрудников газового монополиста. Представители «Лахта центра», заверили «Фонтанку», что планируют запустить все телекоммуникационные системы до этого момента.

Готовь сани летом, а связь – до переезда.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»