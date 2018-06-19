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19.06.2018 18:39

Саудовская Аравия хочет сделать Катар островом

Саудовская Аравия решила разорвать не только дипломатические связи с Катаром, но и сухопутное сообщение. Катарский полуостров отрежут от материка искусственно вырытым каналом.

Как пишут 19 июня «Ведомости» со ссылкой на местные СМИ, прием заявок на строительство канала будет закрыт 25 июня. Не позднее чем через три месяца будет объявлено, с помощью кого полуостров Катар лишится приставки «полу». Проект оценили в 750 миллионов долларов. За эти деньги компания-подрядчик должна будет вырыть канал очень быстро — на все про все ей дадут «меньше года».

Протяженность канала составит 60 километров, а ширина — 200 метров. В глубину искусственная водная преграда не превысит 20 метров. Она появится в 1 километре от границы Катара на территории Саудовской Аравии. На приграничном берегу построят военные базы и, возможно, хранилища с радиоактивными отходами от АЭС, которые еще предстоит построить. На противоположной стороне будет расположена курортная зона. 

Напомним, 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Доху в пособничестве террористам и разорвали дипломатические отношения с Катаром. Это привело к санкциям и транспортной блокаде полуострова.


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В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
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РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
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