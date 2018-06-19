«Девчонок жалко»: в Красном Селе «Лада» разбилась об автобус

Серьёзное ДТП произошло под вечер 19 июня в Красном Селе – на переезде через железнодорожные пути у вокзала, на магистрали улица Первого мая – Пушкинское шоссе. Есть пострадавшие, пишут в соцсетях.

«Лада» со знаком «начинающий водитель» врезалась в пассажирский автобус и получила сильные повреждения. Судя по фотографиям очевидцев, на месте находятся две кареты скорой помощи и машина ВАИ.

«На «Калине» девушка за рулём была. Ей досталось хорошо», – рассказывает Тимур в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». «Девчонок жалко», – пишут пользователи «Яндекс.Навигатора».

ДТП спровоцировало крупные заторы в обе стороны.