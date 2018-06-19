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19.06.2018 18:16

"Пиписька" в детском саду: за что отстранили от эфира комментатора Уткина

Анонимные телеграмеры раскрыли карты: во всем виноват Навальный.
"Пиписька" в детском саду: за что отстранили от эфира комментатора Уткина

Буквально за несколько часов до судьбоносного матча сборной России со сборной Египта стало известно, что от эфира на «Первом канале» отстранен один из лучших спортивных комментаторов страны Василий Уткин.

Сообщение было опубликовано в виде видеообращения журналиста.

«Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на «Первом канале», – сказал он. – Мы расстаемся с «Первым каналом» со взаимным уважением и с моей стороны с благодарностью».

Василий Уткин не назвал причин столь неожиданной отставки, но социальные сети, анонимные телеграм-каналы и блогер Варламов сделали это за него.

Телеграм-канал «Пяр во время чумы» сообщил, что «в АП крайне раздражены уровнем подачи чемпионата мира в эфире Первого канала. Василий Уткин и Кирилл Дементьев комментировать матчи не будут».

Накануне «подачу чемпионата» неожиданно взбодрили шуткой про того-кого-нельзя-называть в прямом эфире. Журналист Кирилл Дементьев обмолвился, что игрокам сборной Германии надо «показывать навальный футбол». Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий отреагировал мгновенно: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть». Интернет-СМИ тут же сделали это новостью.

Инцидент с отставкой Уткина связал анонимный канал «Палач». Автор канала обратил внимание на то, что матч Туниса и Англии из Волгограда в паре с Леонидом Слуцким комментировал не Уткин, а Виктор Гусев. «Возможно, спохватились люди из "Газпром-медиа"», – отметил автор канала и поставил ссылку на пост Уткина в его отнюдь не анонимном телеграм-канале.

«Меня постоянно удивляет великое внимание к хрени, – начал свой, как выяснилось, последний комментарий к мундиалю Уткин. – То есть вот к чему-то очень примитивному, на чем отчего-то концентрируется внимание большого количества умных обычно людей. Среди прочего это упоминания о Навальном».

Журналист отметил, что «эффект от произнесения слова «Навальный» в эфире Первого канала вызывает ту же реакцию, что слово «пиписька» в детском саду, если оно произнесено воспитательницей. Живейшее возбуждение; масса пересказов во дворе и вечером, дома, – родителям».

Василий Уткин при этом подчеркнул, что шутка – самая обычная, «даже без акцента смыслового, впроброс – становится чуть ли не актом свободомыслия».

Надо отметить, что новостей об отстранении Кирилла Дементьева пока нет. Но он уже пережил «изгнание» два года назад, когда без объяснения причин его и Алексея Андронова отстранили от работы на телеканале «Матч ТВ». Оба журналиста перешли тогда на телеканал «Дождь».

Впрочем, канал «Методичка» сообщает другую версию случившегося: все дело якобы в жалобах главного тренера сборной России Станислава Черчесова на Уткина. «Якобы тренер в очень эмоциональной форме потребовал убрать комментатора из эфира, прибавив в самоуверенности после триумфа России в матче с Саудовской Аравией, – пишет автор «Методички». – Уткин в статьях, видеоблоге и твиттере много и жёстко критиковал Черчесова, требовал его увольнения и стал кровным врагом горячего осетинского тренера. Примерно таким, как Дудь, но Юрий, в отличие от Василия, не комментирует матчи ЧМ на канале, где состав комментаторов определяется, прежде всего, зрительским интересом. Только речь в данном случае идёт об очень узком круге зрителей».

Насколько близки к истине суждения блогеров и телеграмеров, неизвестно. Очевидно одно. Больше всего от этой истории пострадают зрители футбольных трансляций, которых ни за что ни про что лишили футбольного комментатора Василия Уткина.

 


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