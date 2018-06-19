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19.06.2018 18:05

Развязку к «Экспофоруму» не успеют построить к ПМЭФ-2019

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга объявил тендер на разработку проекта планировки и межевания территории под транспортную развязку к «Экспофоруму» на Пулковском шоссе. Соответствующая конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Стоимость работ составляет чуть более 3 млн 955 тысяч рублей. Деньги будут выделены из бюджета города. Работы разобьют на три этапа. В сентябре должны появиться эскизные решения, в октябре сам проект планировки и межевания территории. Согласована вся документация должна быть к 15 августа 2019 года. 

Новый конкурс понадобился после того, как рабочие подрядной организации — компании АО «ПО «Возрождение» — нашли на стройплощадке остатки захоронений. Работы были приостановлены, а конкурс на определение подрядчика отменён. В итоге в марте этого года АО «Экспофорум» взяло на себя обязательства скорректировать проектную документацию по возведению развязки. Строительство было перенесено на 2019 год. Хотя изначально в планах правительства Петербурга значился май 2018 года.

Развязка позволит обеспечить транспортное сообщение в районе конгрессно-выставочного центра и прилегающих территорий. Её строительство, включающее два этапа, изначально оценивалось почти в 1 миллиард рублей.

На исполнение контракта претендует «ПО «Возрождение», которое уже выходило на стройплощадку в прошлом году. Гендиректор компании Сергей Новиков сообщил «Фонтанке», что ПО планирует снова участвовать в конкурсе на выбор подрядчика стройки. Но когда он будет объявлен, ответить затруднился.  

«Проект ещё должен пройти экспертизу. Как я понимаю, задача стояла — построить развязку к следующему ПМЭФ, который будет в мае 2019 года  Но, пока конкурса нет, мне сложно комментировать сроки. Всё будет зависеть от того, когда объявят конкурс», – сказал Сергей Новиков. 

Но, если учесть, что согласовать документацию по планировке территории подрядчик должен будет только  к августу 2019 года, к ПМЭФ-2019 развязка точно не появится.


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