«Водоканал» защитит стадион «Санкт-Петербург» от затопления во время матча Россия - Египет

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» усиливает свое дежурство на матче Россия — Египет, который пройдет 19 июня в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, с 18:00 до 22:00 сегодня возле стадиона «Санкт-Петербург» будут дежурить 6 дополнительных бригад «в связи с дождливой погодой». Они необходимы для «профилактики угрозы затопления ливневых канализаций», – пояснили в «Водоканале». Всего же у арены будут работать 13 бригад. «В распоряжении бригад 12 единиц откачивающей техники и 4 гидродинамические машины», – уточнили на предприятии.

Напомним, несмотря на дождливую и ветреную погоду, матч на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет при открытой крыше. Решение было принято ФИФА.

Главное управление МЧС России по Петербургу ранее предупредило об усилении ветра к вечеру до 12 – 16 м/с.