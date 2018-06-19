На стройке Лахта Центра демонтирован последний кран

На стройке высотного здания Лахта Центра демонтирован последний башенный кран. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МФК, все работы, которые должны были делать краны, выполнены с опережением графика. Окончив свою работу, стальные гиганты аккуратно разобрали сами себя.

«Мы стремились демонтировать краны к полуфиналу, но получилось сделать это раньше. Надеемся, что завершенный архитектурный облик башни вдохновит нашу сборную на победу», – прокомментировал «Фонтанке» Александр Бобков, исполнительный директор Лахта Центра.

Напомним, что небоскреб Лахта Центра строили четыре саморазборных крана, итоговая высота крана, который устанавливал шпиль, достигала 479,65 м.

Как строился Лахта Центр, можно увидеть в этом ролике.