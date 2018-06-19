СМИ: Суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» в Англии

Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» на территории Великобритании. Об этом 19 июня пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс-Украину».

Украинская компания «Нафтогаз» требует взыскать с «Газпрома» 2,6 млрд долларов. Выплатить эту сумму российскую корпорацию обязал Стокгольмский арбитраж.

Буквально несколько дней назад, 14 июня, апелляционный суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. Тогда в «Газпроме» заверили, что, в соответствии с законами Швеции, приказ апелляционного суда не может быть обжалован.

Напомним, 28 февраля российскую компанию обязали выплатить 4,63 миллиарда долларов за невыполнение транзитного договора по поставке газа. Несмотря на то что за НАК «Нафтогаз Украина» оставался долг перед газовым концерном, «Газпром» остался должен 2,56 миллиарда долларов. Российская компания подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража.