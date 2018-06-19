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19.06.2018 17:30

Американские товары станут дороже: их обложат дополнительными пошлинами

Минэкономразвития заявило, что на ввоз товаров американского производства будут наложены дополнительные пошлинные сборы. Меру назвали «балансирующей». 

Когда именно импортируемые из США товары станут дороже, глава министерства Максим Орешкин не уточнил, однако, по его словам, которые 19 июня приводит РБК, это произойдет «в ближайшее время». Коснутся дополнительные сборы только тех товаров, аналоги которых есть на российском рынке, «негативного влияния на макроэкономические показатели» мера оказать не должна. 

Повышение пошлин — зеркальный ответ на аналогичные действия Вашингтона, которые касались импорта стали и алюминия. США не собираются компенсировать российские потери, и поэтому в Кремле принято решение воспользоваться правом по ВТО, введя «балансирующие меры». Какие именно товары попадут под пошлины, пока не уточняется.

Справка:

1 марта Дональд Трамп объявил о введении пошлин на ввоз стали и алюминия, речь шла о 25% тарифе на импорт стали и 10% на алюминий, потери в российском Минпромторге оценили в 3 млрд долларов. Распоряжение американского президента коснулось всех стран, отсрочку получили ЕС, Мексика и Канада, однако 1 июня и эти страны попали под новые пошлины.


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